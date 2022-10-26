Волгоград, 26 октября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Изменения в действующий документ о тарифах на проезд в муниципальном общественном транспорте утвердили 26 октября депутаты городской думы Волгограда. Поправки расширяют существующую линейку проездных на базе транспортной карты «Волна», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе гордумы.

https://www.volgograd.ru Троллейбусы в Волгограде

Вводятся два новых тарифа — «120 минут» и «Единый безлимитный». Первый дополняет уже действующий пересадочный тариф с возможностью пересадок в течение двух часов, второй позволяет пользоваться без ограничений автобусом, троллейбусом, трамваем и скоростным трамваем.

Стоимость первой поездки на тарифе «120 минут» составит 25 рублей, каждая последующая пересадка обойдётся пассажиру в 10 рублей. За «Единый безлимитный» нужно будет платить 1800 рублей в месяц.