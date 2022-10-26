Москва, , 15:14 — REGNUM В свое время Фонд национальной безопасности (ФНБ) рассматривался как резерв, обеспечивающий стабильность пенсионных выплат для будущих поколений, но затем был переориентирован на другие функции, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Отделение Пенсионного фонда Лобачев Владимир

«Здесь тоже может получиться так, что непонятно, в каких инструментах накапливать и размещать этот резерв, как обеспечить его защиту от инфляции, наверняка будут возражения, что эти деньги изымаются из экономики.

Кстати говоря, уже и сейчас непонятно, за счет чего этот резерв формировать при планово-дефицитном бюджете.

По сути, сбалансированности бюджета Пенсионного фонда РФ (ПФР) так и не удалось достичь, несмотря на повышение пенсионного возраста, поэтому «затыкать дыры», вероятно, придется и дальше за счет трансферта из бюджета», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России может появиться резервный фонд пенсионной системы. С таким предложением выступили эксперты РАНХиГС и Института Гайдара.

Читайте также: В России предложили создать резервный фонд пенсионной системы