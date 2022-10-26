Москва, 26 октября 2022, 15:16 — REGNUM Преступлений террористической направленности, включая теракты, стало меньше почти во всех странах СНГ. Об этом президент России Владимир Путин заявил 26 октября на встрече с главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств Содружества.
Российский лидер подчеркнул, что важно продолжать согласованную, системную борьбу с терроризмом. На этом направлении наметилась позитивная динамика.
«Так, практически во всех странах содружества снизилось количество преступлений террористической направленности, включая теракты», — сказал Путин.
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