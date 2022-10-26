Москва, 26 октября, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Преступлений террористической направленности, включая теракты, стало меньше почти во всех странах СНГ. Об этом президент России Владимир Путин заявил 26 октября на встрече с главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств Содружества.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Российский лидер подчеркнул, что важно продолжать согласованную, системную борьбу с терроризмом. На этом направлении наметилась позитивная динамика.

«Так, практически во всех странах содружества снизилось количество преступлений террористической направленности, включая теракты», — сказал Путин.

Читайте также: Путин заявил о попытках новых «цветных революций» в странах СНГ