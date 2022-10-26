Москва, 26 октября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Некоторые страны используют на пространстве СНГ тактику прямого запугивания, заявил 26 октября президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран-участников СНГ.

Kremlin.ru Владимир Путин

По его словам, некоторыми странами уже давно на пространстве СНГ используется тактика шантажа, давления и запугивания.

«Так, не прекращаются попытки реализации сценариев «цветных революций», активно используется карта национализма и экстремизма, разжигаются вооружённые конфликты, прямо угрожающие безопасности всех участников СНГ», — сказал российский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин рассказал о высоком конфликтном потенциале в мире и регионе.