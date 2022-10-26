Ереван, 26 октября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Посредничество Российской Федерации в подписании мирного договора в Арцахе является единственной гарантией безопасности для будущего региона. Об этом заявил президент Ассоциации армянских предпринимателей Самвел Карапетян.

Argam.V Самвел Карапетян

«Невозможно игнорировать тревожные сигналы и тенденции, набирающие обороты в Армении за последние месяцы, — заявил он. — Сегодня различные силы открыто толкают Армению к отказу от России и историческому самоуничтожению». «Важно именно сейчас, — уверен Карапетян, — не допустить принятия решений, которые могут неизбежно привести к тяжёлым последствиям как для Арцаха, так и Армении. В этой связи как и прежде считаю, что единственной гарантией безопасности для будущего Арцаха и мирной жизни для его жителей в данный очень непростой исторический период является посредничество России в подписании мирного договора. Властям Армении необходимо продемонстрировать взвешенный подход, который даст твёрдые гарантии безопасности и не допустит потери Арцаха».

«Нельзя не учитывать, — напомнил президент Ассоциации армянских предпринимателей, — что Российская Федерация является на сегодня крупнейшим экономическим партнером Армении, российские миротворцы являются гарантом безопасности в Арцахе, наши страны объединяют многовековые партнёрские, культурно-духовные связи. Именно поэтому сейчас как никогда жизненно важно сделать правильный выбор и сохранить армянский Арцах для мира».