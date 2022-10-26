История вопроса

Содружество Независимых Государств (СНГ) было создано 8 декабря 1991 года главами России, Белоруссии и Украины. С подписанием соглашения о создании СНГ фактически прекратил существование СССР.

21 декабря 1991 года была подписана Алма-атинская декларация, согласно которой к СНГ присоединились 11 республик бывшего СССР, кроме Прибалтики и Грузии.

Фактически СНГ стал механизмом постепенного «развода» постсоветских республик. Несмотря на то, что на встречах руководителей стран СНГ декларируется расширение сотрудничества и интеграции во всех областях, на деле наблюдается обратная тенденция.

3 декабря 1993 года в СНГ вошла Грузия, но после неконституционной смены власти в стране («революция роз») и пресечения Россией грузинской агрессии в Южной Осетии, 14 августа 2008 года парламент единогласно принял решение о выходе из СНГ.

Туркмения, так и не ратифицировавшая Устав СНГ, 26 августа 2005 года объявила, что будет участвовать в работе содружества только в качестве ассоциированного члена.

Украина, так и не подписавшая Устав СНГ, до сих пор формально входит в состав стран-учредителей. Но после событий 2014 года все контакты Украины с содружеством были фактически прекращены.

