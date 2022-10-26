Москва, 26 октября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Страны-участники СНГ в целом по отдельности ещё не сталкивались с такими террористическими угрозами, как сейчас. Об этом сегодня, 26 октября, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По мнению президента РФ, задача государств СНГ — защитить население от террористических угроз.

«Общая задача — максимально защитить наши народы, укрепить стабильность и продолжить развитие взаимовыгодных интеграционных процессов», — подчеркнул Путин.

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