Москва, 26 октября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В Госдуме предложили освободить от платы за обучение членов семей участников специальной военной операции.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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«Члены комитета также поддержали предложенную мной концепцию законопроекта, предоставляющего право образовательной организации освободить от платы за обучение студентов, чьи родители или супруги принимают участие в специальной военной операции», — отметил глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев (СРЗП).

Кроме того, направили в правительство на получение отзыва законопроект, освобождающий от призыва и мобилизации граждан, работающих в научных и образовательных организациях, имеющих ученые степени, сообщил депутат.