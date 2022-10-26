Южно-Сахалинск, 26 октября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. На Сахалине в Анивском районе при проведении земляных работ была повреждена газовая труба, сообщили в областной прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Читайте также: Песков: РФ не дают доступа к расследованию терактов на «Северных потоках»

Газопровод питал котельную в Аниве.

Прокуратура проводит проверку, по итогам которой будут применяться меры реагирования. В обстоятельствах дела разбираются и полицейские.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия ведет работу по допуску к расследованию теракта на «Северных потоках», но пока натыкается на стену. Об этом 21 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.