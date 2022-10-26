Москва, , 15:07 — REGNUM Лидерам стран СНГ необходимо активнее вскрывать и пресекать работу зарубежных спецслужб, нацеленную на дестабилизацию обстановки в каждом отдельном государстве. Об этом 26 октября заявил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Одна из приоритетных задач — совместное противодействие попыткам вмешательства во внутренние дела стран Содружества. Мы знаем с вами, что это такое. Для этого, чтобы противостоять этому, нужно активнее вскрывать и пресекать работу зарубежных спецслужб, нацеленную на дестабилизацию обстановки в каждом отдельном государстве-участнике СНГ», — заявил глава государства на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Российский лидер также добавил, что важно продолжить и согласованную системную борьбу с терроризмом.