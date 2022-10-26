Брюссель, 26 октября, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Сербия — близкий партнер НАТО, и две стороны продолжат работать над усилением боеспособности сербских вооруженных сил. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО в Брюсселе адмирал Роб Бауэр 26 октября пред его первым визитом в Белград.

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«НАТО и Сербия в течение 16 лет постоянно развивают близкое и взаимовыгодное партнерство», — заявил Бауэр в интервью порталу «Совета по стратегической политике» (CfSP).

Он также подчеркнул, что альянс заинтересован в достижении долгосрочной стабильности и мира в стратегический важном для НАТО регионе Западных Балкан.

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе в августе 2022 года заявил, что Белград намерен развивать сотрудничество в НАТО, оставаясь при этом военно нейтральной страной.