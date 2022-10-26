Москва, 26 октября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Высокоточные образцы оружия могут попасть в руки террористов с территории б. УССР. Об этом заявил президент России Владимир Путин 26 октября на встрече с руководителями делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Kremlin.ru Владимир Путин

Он отметил, что для коллективной безопасности возникают новые риски и вызовы в связи с обострением глобального геополитического противостояния. Так, не только стрелковое оружие, но переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) и высокоточные образцы оружия могут оказаться у террористических группировок.

«Серьёзные вызовы формирует действующий на [территории б. УССР] чёрный рынок оружия, и в его контрабанде в другие регионы активно участвуют трансграничные преступные группы», — сказал российский лидер.

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