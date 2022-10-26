Сеул, , 15:06 — REGNUM С 2023 по 2027 год правительство Южной Кореи предоставит 500 тыс. единиц недвижимости в рамках программы обеспечения населения жильём. Об этом сообщает KBS со ссылкой на источник в правительстве.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответсвующее решение было принято 26 октября в ходе седьмого заседания правительства по корректированию политики поддержки молодёжи, прошедшего под председательством премьер-министра Хан Док Су.

68% или 340 тыс. из заявленных единиц жилья будут распределены среди молодёжи, 160 тыс. единиц — среди людей в возрасте от 40 до 59 лет.

В министерстве земли, инфоаструктуры и транспорта отметили, что объявленная программа по своим масштабам более чем в три раза превышает аналогичные меры администрации бывшего президента Мун Чжэ Ина.