Париж, 26 октября, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Катрин Коллонна выразила гордость за участие французских солдат в защите восточного фланга НАТО. Об этом глава МИД Франции написала в Twitter.

diplomatie.gouv.fr Глава МИД Франции Катрин Колонна

«Горжусь тем, что 300 французских солдат вместе с эстонскими, британскими и датскими солдатами защищают восточный фланг НАТО. Политическая и военная солидарность с нашими европейскими партнерами и нашими союзниками», — написала Катрин Колонна в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции поздравил британского политика Риши Сунака с назначением на пост премьер-министра Великобритании.

Читайте также: Макрон поздравил нового премьер-министра Великобритании с назначением