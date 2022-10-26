Колпино, Санкт-Петербург, 26 октября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга решает судьбу почти 30 нелегальных сотрудников склада маркетплейса OZON, которым грозит выдворение из России, сообщили 26 октября в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

ОПС СПб Нелегальные мигранты в суде

Утром к зданию Колпинского районного суда Санкт-Петербурга привезли автобус с гражданами Узбекистана и Таджикистана, которых обнаружили сотрудники правоохранительных органов на складе интернет-магазина OZON в поселке Петро-Славянка. Все они трудились грузчиками и упаковщиками товаров, не имея при этом разрешения на трудовую деятельность в России.

«Все лица обвиняются в нарушении миграционного законодательства, а именно по ч.2 ст.18.10 КоАП РФ. Всего суд зарегистрировал 27 протоколов», — уточнили в ОПС, напомнив, что данная статья влечет наложение административного штрафа до 7 тыс. рублей с административным выдворением за пределы РФ.

Как следует из протоколов, правонарушители вину признают, в содеянном раскаиваются, указывают на незнание русского языка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге задержали семь человек, среди которых был муниципальный депутат, по делу о нелегальной миграцией. Преступная группа за время своей деятельности зарегистрировала на территории Северной столицы не менее 100 тыс. мигрантов.