Кишинёв, 26 октября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Молдавии Алла Немеренко возмутилась тем, что в Кишинёве, по её мнению, не принимают мер по экономии электроэнергии. Об этом она заявила 26 октября в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Флаг Молдавии

Критику вызвало то, что ночью в столице не отключили освещение. По мнению главы минздрава, это сильно вредит стране в период дефицита электроэнергии.

«Идёт дождь, на улице ни души, и в то же время все маленькие кафе в Валя Морилор светятся, как на Елисейских полях в золотые времена», — написала Немеренко.

Она назвала это «саботажем» и призвала строго наказывать тех, кто остаётся равнодушным к проблемам государства.

«Либо мы чему-то научимся без граблей, либо исчезнем как нация», — заявила Немеренко.

Напомним, Газпром сократил поставки газа в Молдавию и Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) из-за того, что Киев ограничил работу газотранспортной системы, проходящей по территории б. УССР. В ПМР из-за этого сократили экспорт электроэнергии, которую вырабатывает МГРЭС, являющаяся основным поставщиком электроэнергии в Молдавию.