Москва, 26 октября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Территорию бывшей УССР превратили в полигон для биологических экспериментов. Об этом сегодня, 26 октября, заявил президент России Владимир Путин.

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Кроме того, западные страны накачивают территории действия киевского режима оружием.

Как сообщает ИА REGNUM, 26 октября Верховный Главнокомандующий Вооружёнными силами России Владимир Путин провёл тренировку по практическому пуску баллистических и крылатых ракет.

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