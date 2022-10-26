Ульяновск, , 15:02 — REGNUM Ульяновская область получит 116 млн рублей грантовых средств на создание молодёжного центра. Средства будут выделены в рамках федерального конкурса, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Молодежь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Регион получит средства по результаты конкурса Росмолодёжи «Регион для молодых». Субсидии на реализацию лучших проектов направят в 42 региона, в том числе в Ульяновскую область — 116 млн рублей.

Власти отмечают, что на грантовые средства в области создадут многофункциональный молодёжный центр, который станет для «инициативных ребят настоящим домом, где можно реализовать свой проект, научиться чему-то новому, найти единомышленников и друзей».

Напомним, ранее министерство молодёжного развития Ульяновской области на основе предложений общественных объединений разработало концепцию создания Дома молодых.

Ранее профессор департамента финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев заявлял ИА REGNUM , что в России нет « системных действий [со стороны власти] по изменению зарплатных приоритетов для миллионов молодых людей».

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