Салехард, 26 октября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Ямал вошёл в число лидеров рейтинга по доступности услуг мобильной связи. Он составлен на основе методики, разработанной Роскомнадзором с участием мобильных операторов, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Вышка сотовой связи

Наиболее высокий показатель доступности услуг мобильной связи имеют Ямал, Москва, Санкт-Петербург. По данным Росстата 98,4% домохозяйств ЯНАО имеют широкополосный доступ к интернету.

На Ямале в 2022 году операторами связи проведено «оптоволокно» между Новым Уренгоем и поселком Тазовский. Новые телеком-объекты появились на трёх отдалённых факториях — Лонгот, Степина и на 96 километре железной дороги Обская — Бованенково. Сотовой связью покрыто около 200 километров автодороги Надым-Салехард. До конца года сотовая связь появится еще на двух участках основной ямальской трассы.