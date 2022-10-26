Нальчик, , 15:02 — REGNUM В Кабардино-Балкарии ученик одной из школ Мухамед Моков закупил медикаменты для нуждающихся в них бойцов, потратив на это деньги, подаренные ему на день рождения. Узнав об этом благородном поступке, глава республики Казбек Коков направил ему благодарственное письмо. Об этом сообщил министр по делам молодёжи Кабардино-Балкарии Азамат Люев, вручивший его школьнику.

Рука помощи

«Сегодня встретился с Мухамедом, чтобы передать благодарность главы КБР Казбека Кокова. Он учится в 6 «Д» классе гимназии №14. Недавно он пришел в школу с медикаментами, которые купил на средства, подаренные ему на день рождения! Медикаменты он приобрел для помощи военнослужащим», — написал министр в своем телеграм-канале.

На видеокадрах подросток, принимая благодарность от главы республики, выглядит явно смущенным — он не ожидал такой оценки, делая то, что просто считал нужным в данной ситуации. Как отметил Азамат Люев, несмотря на свой юный возраст, школьник проявил патриотизм тем поступком, который был в силах сделать.