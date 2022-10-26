Нальчик, 26 октября 2022, 15:02 — REGNUM В Кабардино-Балкарии ученик одной из школ Мухамед Моков закупил медикаменты для нуждающихся в них бойцов, потратив на это деньги, подаренные ему на день рождения. Узнав об этом благородном поступке, глава республики Казбек Коков направил ему благодарственное письмо. Об этом сообщил министр по делам молодёжи Кабардино-Балкарии Азамат Люев, вручивший его школьнику.
На видеокадрах подросток, принимая благодарность от главы республики, выглядит явно смущенным — он не ожидал такой оценки, делая то, что просто считал нужным в данной ситуации. Как отметил Азамат Люев, несмотря на свой юный возраст, школьник проявил патриотизм тем поступком, который был в силах сделать.