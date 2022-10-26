Москва, , 15:01 — REGNUM Среди геополитических игроков есть те, кто идёт на прямые диверсии. Об этом заявил президент России Владимир Путин 26 октября на встрече с руководителями делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он пояснил, что говорит об организации взрывов на международных газовых магистралях «Северного потока». Эти взрывы уничтожают общеевропейскую энергетическую инфраструктуру, наносят колоссальный ущерб европейской экономике и ухудшают жизнь миллионов людей.

«Не гнушаются даже прямыми диверсиями», — сказал Путин.

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