Москва, 26 октября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Среди геополитических игроков есть те, кто идёт на прямые диверсии. Об этом заявил президент России Владимир Путин 26 октября на встрече с руководителями делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Он пояснил, что говорит об организации взрывов на международных газовых магистралях «Северного потока». Эти взрывы уничтожают общеевропейскую энергетическую инфраструктуру, наносят колоссальный ущерб европейской экономике и ухудшают жизнь миллионов людей.

«Не гнушаются даже прямыми диверсиями», — сказал Путин.

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