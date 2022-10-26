София, , 15:00 — REGNUM Десятки тысяч сотрудников системы государственной администрации Болгарии выйдут на самую масштабную в истории структуры забастовку с требованием повышения заработной платы и улучшение условий труда. Об этом 26 октября со ссылкой на заявление руководителей болгарского профсоюза «Поддержка» сообщает БНР.

Протест Nathan Keirn

Как отметил глава софийского регионального отделения «Поддержки» Кремен Атанасов, соответствующая акция затронет все без исключения органы власти страны.

«Мы будем бастовать везде, в каждом административном здании, — пообещал Атанасов. — В моей профсоюзной практике еще не было такого случая, когда о своем желании выйти на протестные мероприятия заявили до 90% госслужащих».

По словам Атанасова, в случае реализации плана всеобщей забастовки «будет приостановлена работа практически всех органов власти, включая администрацию президента».

Напомним, на сегодняшний день зарплата чиновников «среднего звена» в органах государственной власти не превышает показателей минимального жалования по стране в целом. Это приводит к оттоку кадров и блокированию нормальной работы соответствующих организаций.

Дата проведения забастовки не уточняется.