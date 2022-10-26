Москва, , 14:59 — REGNUM В мире остаётся очень высоким конфликтный потенциал, заявил 26 октября президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран-участников СНГ.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Конфликтный потенциал в мире в целом, а также на региональном уровне остаётся очень высоким. Возникают новые риски и вызовы для коллективной безопасности», — сказал Путин.

По его словам, некоторые участники международного общения стараются любой ценой сохранить зашатавшуюся гегемонию, прибегая к любым методам, в том числе диверсиям.