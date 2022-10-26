Кострома, 26 октября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Директора муниципального «Дорожного хозяйства» Костромы Сергей Грибков уволили по инициативе работодателя после критики губернатора Сергея Ситникова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Исполняющим обязанности директора назначена его первый заместитель — Наталия Колпакова.

Эмблема МКУ «Дорожное хозяйство» Костромы

Напомним, ранее глава региона раскритиковал городские власти за плохое содержание дорог и поручил создать контрольную группу при департаменте дорожного хозяйства региона, чтобы проверить работу чиновников.

Выяснилось, что город плохо контролирует состояние дорог: практически не фиксирует, где и когда проводились ремонты. В основном претензии были связаны с мелкими дефектами — трещинами, которые из-за воздействия высоких температур зимой могут ускорить разрушение дорожного полотна. Устранить все ямы и трещины дорожники обещают до 10 ноября.