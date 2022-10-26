Астрахань, 26 октября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. В Астрахани при пожаре в многоэтажном жилом доме спасены 11 человек, об этом сообщили в пресс-службе МЧС России 26 октября.

32. mchs. gov. ru Пожар

Пожар произошёл в одной из квартир на четвёртом этаже девятиэтажного дома. Дым заполнил все верхние этажи подъезда, многие жильцы не могли самостоятельно покинуть квартиры. С помощью соседей, которые подсказали, в каких квартирах проживают пожилые граждане, спасатели обошли этажи. На одном из верхних этажей в квартирах были обнаружены две женщины и мужчина, которые были не в состоянии выйти самостоятельно.

Всего при помощи спасательных устройств спасли 11 человек, 24 человека эвакуировали. Спасатели помогли и домашним животным.