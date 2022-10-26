Москва, 26 октября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Некоторые страны в мире используют тактику шантажа на пространстве государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сегодня, 26 октября, заявил президент РФ Владимир Путин.

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Также, по его мнению, ряд стран ведут тактику прямого запугивания стран — участников СНГ.

Как сообщает ИА REGNUM, 26 октября под руководством Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами России Владимира Путина проведена тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания.

В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет.

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