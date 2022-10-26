Тбилиси, , 17:35 — REGNUM Прокуратура Грузия предъявила обвинения трём преступникам, которые подозреваются в крупном мошенничестве в отношении гражданина Латвии сообщает 26 октября pog. gov. ge.

Мошенники Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР

Расследование показало, что члены преступной группы, действовавшие от имени «Eurobank Cyprus», установили телефонную связь с гражданином Латвии, в прошлом уже пострадавшим от онлайн-торговли. Обвиняемые убедили его перевести на банковские счета, открытые в Грузии, €26 320 и $6 500, якобы для получения компенсации и дополнительного дохода. Указанная сумма была незаконно присвоена членами преступной группы.

Исполнителям преступления были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о назначении в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.