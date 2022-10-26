Москва, 26 октября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Конфликтный потенциал в мире остается очень высоким, заявил 26 октября президент России Владимир Путин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«Сегодня ваша совместная работа особенно значима. Конфликтный потенциал в мире в целом, а также на региональном уровне остается очень высоким», — заявил глава государства.

Российский лидер также добавил, что сегодня возникают новые риски и вызовы для коллективной безопасности — прежде всего, это следствие резкого обострения глобального геополитического противостояния.