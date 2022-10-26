София, , 14:55 — REGNUM Президент Болгарии Румен Радев приступил к консультациям с представителями основных парламентских сил по формированию нового правительства страны. Об этом 26 октября сообщает БТВ.

Румен Радев Rumenradev.org

Согласно официальной информации, сегодня Радев общается с народными депутатами от объединения ГЕРБ — СДС. По словам главы болгарского государства, от скорейшего создания кабмина «фактически зависит будущее Болгарии».

«Я надеюсь, вы отдаете себе отчет в том, что наша страна погрязла в глубоком политическом и экономическом кризисе, — отметил, в частности, он. — Сейчас необходимо забыть о внутренних распрях и создать правительство, способное взять всю ответственность за судьбу государства в это тяжелое время».

По словам болгарского президента, стабильное функционирование кабинета министров обеспечит жизнедеятельность не только исполнительной, но и законодательной власти Болгарии.

Предполагается, что в течение ближайшей недели Радев проведет соответствующие консультации со всеми партиями, представленными в Народном собрании (парламенте) Болгарии.