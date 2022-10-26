Тюмень, 26 октября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. В Тюменской области на начало октября 2022 года цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно начала года увеличились в среднем на 7,2%. В целом по России рост цен составляет 10,5%. Об этом сообщает Тюменьстат.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Туризм

Продовольствие подорожало на 8,3%, непродовольственные товары — на 5%, тарифы на услуги населению — на 8,8%.

Более всего с начала 2022 года подорожал сахар-песок — на 24,6%, кондитерские изделия — на 20,9%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 17,4%, рыба и морепродукты — на 14%, масло сливочное — на 13%, сыр — на 11,3%, масло подсолнечное — на 9,9%. Повышение цен на алкоголь составило 13,2%.

Среди непродовольственных товаров взлетели цены на моющие и чистящие средства — на 15%, ткани — на 14,6%, электротовары и другие бытовые приборы — на 11,3%, медикаменты — на 7,5%, табачные изделия — на 6,7%.

Цены на дизельное топливо выросли на 3,6%, на бензин автомобильный — на 1,4%.

Среди услуг подорожал на 46% зарубежный туризм, ветеринарные — на 31%, страхования — на 18,6%, банковские — на 16,4%, дошкольного воспитания — на 14,8%, медицинские — на 10,2%.