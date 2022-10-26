Вашингтон, , 14:54 — REGNUM Средняя процентная ставка по ипотеке в США достигла наивысшего уровня с 2001 года на фоне обострения финансовой ситуации в стране, сообщает со ссылкой на данные финансовой организации Reuters.

Ипотека Иван Шилов © ИА REGNUM

Как показывают опубликованные 26 октября данные Ассоциации ипотечных банков, средняя договорная ставка по 30-летней ипотеке с фиксированной ставкой выросла на 22 базисных пункта до 7,16% за неделю, закончившуюся 21 октября, в то время как рыночный сводный индекс MBA, отражающий объем заявок на ипотечные кредиты, упал на 1,7% по сравнению с неделей ранее. Подача заявок на ипотеку находится на самом низком уровне с 1997 года.

Ипотечные ставки более чем удвоились с начала года. Это происходит на фоне того, как Федеральная резервная система осуществляет повышение процентных ставок, чтобы обуздать упорно высокую инфляцию.

Ожидается, что центральный банк повысит ставки на 75 базисных пунктов в четвертый раз подряд по завершении своего следующего заседания по вопросам политики 1–2 ноября.