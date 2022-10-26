Уфа, 26 октября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил медиков, которые спасают людей в Донбассе. Об этом он сообщил 26 октября в своем телеграм-канале.

Михаил Нестеров. Хирург. 1933

Хабиров опубликовал фото из операционной.

«Наверное, многие [жители Башкирии] на фото узнают нашего аксакала медицины, талантливого ученого и хирургаВиля Мамиловича Тимербулатова. А фотография эта — сегодня в операционной одного из городов Донбасса», — сообщил он.

Глава региона отметил, что сегодня каждый человек делает свой выбор.

«Кто-то отсидится, кто-то промолчит, а кто-то, несмотря на сложности, опасность, да и просто возраст, все бросает и делится с теми, кому сейчас нужна помощь, своим многолетним медицинским опытом и талантом», — отметил он.

Хабиров поблагодарил Виля Тимербулатова, а также всех врачей и медсестер из Башкирии, которые спасают жителей Донбасса.

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