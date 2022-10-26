Москва, 26 октября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Террористические группировки, включая «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пытаются просочиться в страны СНГ. Об этом заявил президент России Владимир Путин 26 октября на встрече с руководителями делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Российский лидер призвал пресекать на пространстве СНГ «расползание иностранных наёмников с боевым опытом». По его словам, активнее следует вскрывать и пресекать работу иностранных спецслужб, чтобы бороться с вмешательством во внутренние дела государств содружества.

Он заявил также, что на пространстве СНГ продолжаются попытки устроить различные «цветные революции» и разжечь конфликты.