София, 26 октября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Сотрудники Таможенного агентства Болгарии изъяли в районе контрольно-пропускного пункта «Капитан Андреево» на болгарско-турецкой границе 2 тонны химических удобрений. Об этом 26 октября сообщает софийская информационная служба News. bg.

(сс) CWitte Граница

По предварительным данным, нелегальный груз был спрятан на дне прицепа грузового автомобиля, перевозившего строительные материалы из Стамбула (Турция) в Софию (Болгария). Общая стоимость незадекларированного товара превышает 131 тыс. левов ($65 тыс.).

Ведётся следствие.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о начале реализации самой крупной в новейшей истории страны программы по борьбе с контрабандой. Только за последние три месяца на пограничных КПП были задержаны товары на общую сумму в $7 млн.