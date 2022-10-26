Братислава, , 14:49 — REGNUM Оплата счетов за энергоресурсы станет серьезной проблемой для более чем половины населения Словакии в случае повышения цен, причем многие уже с трудом справляются с выросшими расходами, как сообщает портал EURACTIV.

Флаг Словакии

По данным Евростата, в 2022 году число домохозяйств, не имеющих возможности адекватно отапливать свои дома, вероятно, возрастет по сравнению с предыдущим годом, когда это оказалось недоступно 31 миллиону европейцев. Однако Словакия может пострадать еще больше.

«Более половины словаков уже имеют или будут иметь серьезные проблемы с оплатой счетов за электричество и тепло. Это крайне серьезная ситуация, которую государство должно решить, чтобы предотвратить негативные социальные и экологические последствия», — сказала Катержина Хайдьякова из организации «Словацкая климатическая инициатива».

По данным опроса, проведенного в мае агентством Focus для «Словацкой климатической инициативы», около 19% словаков на тот момент испытывали трудности с оплатой электроэнергии, а 45% грозило оказаться в такой ситуации в случае повышения счетов.

По мнению экспертов, одним из способов решения проблемы является предоставление помощи властями, но для этого они должны дать официальное определение энергетической бедности, чтобы можно установить тех, кого она затронула.

Хотя словацкие эксперты уже давно предупреждают об энергетической бедности, правительство страны до сих пор не продвинулось в разработке определения, несмотря на обещание сделать это.

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