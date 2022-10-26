Энгельсский район, Саратовская область, 26 октября, 2022, 15:18 — ИА Регнум. В Энгельсском районе Саратовской области 26 октября катер столкнулся с лодкой. Об этом в своем телеграм-канале написал начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа операторов центра обработки вызовов службы 112

По его словам, в службу «112» об аварии сообщили в 13:51 (местное время).

«В Энгельсском районе в протоках реки Каюковка произошло столкновение катера и лодки. В результате столкновения один человек погиб и один пострадал. Все обстоятельства произошедшего выясняются», — уточнил Юрин.

Ранее ИА REGNUM передавало, в сентябре в Саратовской области из-за столкновения катера и резиновой лодки на Волге — рядом с селом Чардым в Воскресенском районе — два человека погибли, еще два пострадали.

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