Москва, 26 октября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Состояние пенсионной системы является производной характеристикой от состояния экономики в целом, поскольку начисления взносов на финансирование системы обязательного пенсионного страхования производятся с фонда оплаты труда работников, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Лобачев Владимир Отделение Пенсионного фонда

«В условиях экономического развития происходит рост занятых граждан РФ и взносы возрастают, но в условиях стагнации наблюдаются обратные процессы.

В России основная часть пенсий подавляющему большинству граждан выплачивается за счет системы обязательного пенсионного страхования (ОПС). Поэтому в условиях сужения базы по страховым взносам как в текущем 2022 году, так и в следующем 2023 году для покрытия возрастающего дефицита будут расти бюджетные трансферты.

Для решения возникающей проблемы нужно увеличивать ставку страховых пенсионных взносов, но в текущих условиях это невозможно. Второй вариант частичного снижения дефицита — пересмотреть ставки льготных взносов в систему ОПС для тех, кому они уже были предоставлены, в том числе в ковидные времена.

К категории «льготников» относятся: малый и средний бизнес, IT-компании, предприятия общепита, члены экипажей судов, участники свободных экономических зон (СЭЗ), зарегистрированных в Республике Крым и Севастополе, резиденты «Сколково», организации киноиндустрии.

Остро назрела необходимость как минимум пересмотреть эффективность предоставления льгот по взносам перечисленным категориям плательщиков. Оценить, насколько развитию, например, IT-индустрии и МСП способствует и будет способствовать в дальнейшем льготное налогообложение взносов в социальные фонды, и, вероятно, предложить более эффективные меры и инструменты поддержки.

Что касается предложений относительно создания резервного фонда пенсионной системы, то неясно, за счет каких источников его предполагается финансировать, администрировать и поддерживать ликвидность. Для исполнения пенсионных обязательств на случай кризисной ситуации вполне подходит Фонд национального благосостояния.

Как известно, он уже был задействован правительством в октябре этого года для обеспечения сбалансированности федерального бюджета. До конца 2022 года из ФНБ планируется выделить Минфину 1 трлн руб., в том числе на обеспечение социальных обязательств.

Идея, касающаяся утверждения методики расчета стоимости одного пенсионного коэффициента, безусловно, заслуживает внимания и давно назрела. Вопросы её разработки поднимаются еще с момента трансформации пенсионной системы образца 2014 года», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России может появиться резервный фонд пенсионной системы. С таким предложением выступили эксперты РАНХиГС и Института Гайдара.

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