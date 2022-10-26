Тбилиси, 26 октября 2022, 14:47 — REGNUM Правительство Грузии не допустит того, чтобы страна начала воевать с Россией. Об этом на грузинском «Общественном телевидении» заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.
«Определенные группы хотели бы этого. Некоторые прямо заявили, что хотели бы, чтобы Грузия была вовлечена в войну. Мы не имеем на это права», — сказал Бурчуладзе.
Он отметил, что развязывание вооружённого конфликта с РФ было бы большой ошибкой, которую не простят ни общество, ни история. По его мнению, критическая фаза в этом вопросе пройдена, но нужно ещё сохранять «бдительность».
Напомним, в июле депутаты парламента Грузии Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе, выйдя из правящей партии «Грузинская мечта», сделали ряд критических заявлений. Они обвинили США в попытке втянуть Грузию в конфликт с РФ, а также в попытке спровоцировать в республике переворот, когда власти отказались открывать «второй фронт».
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