Тбилиси, 26 октября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Правительство Грузии не допустит того, чтобы страна начала воевать с Россией. Об этом на грузинском «Общественном телевидении» заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.

Mod.gov.ge Джуаншер Бурчуладзе (в центре)

«Определенные группы хотели бы этого. Некоторые прямо заявили, что хотели бы, чтобы Грузия была вовлечена в войну. Мы не имеем на это права», — сказал Бурчуладзе.

Он отметил, что развязывание вооружённого конфликта с РФ было бы большой ошибкой, которую не простят ни общество, ни история. По его мнению, критическая фаза в этом вопросе пройдена, но нужно ещё сохранять «бдительность».

Напомним, в июле депутаты парламента Грузии Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе, выйдя из правящей партии «Грузинская мечта», сделали ряд критических заявлений. Они обвинили США в попытке втянуть Грузию в конфликт с РФ, а также в попытке спровоцировать в республике переворот, когда власти отказались открывать «второй фронт».