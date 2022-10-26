Санкт-Петербург, , 15:09 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили внесение изменений в закон об административной ответственности за создание несанкционированных свалок. Инициатива повышения штрафов была рассмотрена на заседании парламента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Свалка Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

В первом чтении парламентарии рассмотрели законодательную инициативу губернатора Петербурга Александра Беглова. Перед петербургскими депутатами с проектом о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» выступил представитель губернатора города в Заксобрании Константин Сухенко.

«Мы предполагаем размер ответственности повысить, полагая тем самым, что более высокие суммы штрафов в определённой степени всё-таки предотвратят и желание тех или иных хозяйствующих субъектов организовывать эти самые свалки», — пояснил Сухенко.

Представитель Смольного отметил, что свалки чаще всего возникают не случайно, появляются на участках той или иной формы собственности. Их ликвидация осуществляется за счёт городских и районных бюджетов. Эти затраты, по словам Сухенко, желательно минимизировать.

За принятие закона выступили 47 депутатов. Для решения этой проблемы парламентарии предложили ввести в городе профилактические меры, например, установить системы видеонаблюдения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в среднем штрафы должны возрасти в 1,5 — 2 раза по сравнению с действующими. Так, например, за создание незаконной свалки и сброс отходов в таких местах физическое лицо заплатит штраф в размере от 4000 до 5000 рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге могут в 1,5 раза поднять штрафы за создание незаконных свалок