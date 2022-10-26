Донецк, , 14:45 — REGNUM Вооружённые бандеровские формирования обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом 26 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

Уточняется, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны боевиков ВСУ был осуществлён в 14:30 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Новосибирской области для участия в спецоперации на территории бывш. УССР формируется уже второй батальон добровольцев «Вега».