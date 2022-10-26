Джакарта, 26 октября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо поздравил премьер-министра Великобритании Риши Сунака с назначением на должность. Об этом президент написал в своем аккаунте в Twitter.

Indonesia.go.id Джоко Видодо

«Поздравлением премьер-министра Риши Сунака. Давайте работать вместе, чтобы продвигать партнерство между Индонезией и Великобританией, а также способствовать миру и процветанию», — написал президент Индонезии в Twitter.

Глава индонезийского государства также рад приветствовать Риши Сунака на саммите G20 на Бали в ноябре 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в полиции Индонезии рассказали, что мотивом женщины, пытавшейся прорваться через охрану президентского дворца с огнестрельным оружием, была встреча с президентом Джоко Видодо.

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