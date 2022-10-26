Доха, 26 октября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. По мере приближения сроков проведения чемпионата мира по футболу в Катаре рейсы, доставляющие афганцев в эту страну и оттуда в США, будут прекращены. Об этом сообщает NBC со ссылкой на организации, поддерживающие беженцев, источники в Конгрессе США и источник, знакомый с планами катарского правительства.

Aero Icarus Qatar Airways Boeing 777-300

Официальные лица Катара заявили, что планируют приостановить полёты, эвакуирующие афганских беженцев в Соединенные Штаты, на время проведения в следующем месяце чемпионата мира по футболу.

Источники сообщили, что в связи с церемонией открытия и первым матчем чемпионата мира по футболу 20 ноября правительство Катара приняло решение временно прекратить полёты в Кабул и приостановить выдачу виз до дальнейшего уведомления.

Между тем, несколько тысяч афганцев сейчас ждут вылета в США в лагерях беженцев в Катаре, а тысячи других афганцев бедствуют в этой стране.

Fox News сообщил со ссылкой на американских официальных лиц, что тысячи афганских граждан, которые должны были быть вывезены из Катара, до сих пор не получили никакого ответа из-за «плохой» работы Госдепартамента США.

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