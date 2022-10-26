Москва, , 14:43 — REGNUM Вооружённые силы России провели учения по нанесению ядерного удара, сообщил 26 октября министр обороны Сергей Шойгу.

Ядерный взрыв National Nuclear Security Administration

По словам министра, Российская Федерация провела учения по нанесению массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами в ответ на ядерный удар противника.

Ранее стало известно о проведении в России учений ядерных сил «Гром». Подобная тренировка проведена в России второй раз в 2022 году. Первый раз — в феврале, за несколько дней до начала спецоперации.

В Пентагоне рассказали, что Россия предупредила США о проведении учений ядерных сил.