Херсон, 26 октября 2022, 14:43 — REGNUM В Херсоне проводятся мероприятия по задержанию преступников, совершивших нападение на РОВД днём 26 октября, об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Он уточнил, что нападение на Днепровское РОВД произошло около 13:00.
Он также опубликовал кадры с места нападения — на них видно, что повреждения получила входная группа здания РОВД.
Как сообщало ИА REGNUM, предполагаемой целью напавших на РОВД было оружие, которое хранится в здании.
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