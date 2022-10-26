Херсон, , 14:43 — REGNUM В Херсоне проводятся мероприятия по задержанию преступников, совершивших нападение на РОВД днём 26 октября, об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Кирилл Стремоусов khogov.ru

Он уточнил, что нападение на Днепровское РОВД произошло около 13:00.

«В настоящее время проводятся мероприятия по блокированию и задержанию преступников», — написал Стремоусов.

Он также опубликовал кадры с места нападения — на них видно, что повреждения получила входная группа здания РОВД.

Как сообщало ИА REGNUM, предполагаемой целью напавших на РОВД было оружие, которое хранится в здании.

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