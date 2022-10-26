Волгоград, , 14:42 — REGNUM Спортивный директор волгоградского футбольного клуба «Ротор» Фёдор Щербаченко покидает команду, сообщает 26 октября пресс-служба клуба.

Футбол Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Стороны решили прекратить сотрудничество по взаимному согласию.

«Фёдор Щербаченко попрощался с игроками, тренерским и административным штабом и сотрудниками офиса и пожелал клубу добиться поставленных целей», — отметили в «Роторе».

Фёдор Щербаченко тренировал команду Волгограда с 2013 по 2014 годы. На должность спортивного директора он был назначен в июне 2022 года.