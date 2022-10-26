Ростов-на-Дону, , 14:43 — REGNUM Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес обвинительный приговор по уголовному делу о «золотом песке» для стадиона «Ростов-Арена», одним из фигурантов которого стал бывший заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Объединённой пресс-службе судов Ростовской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«В соответствии с приговором суда Сергей Сидаш признан виновным в [злоупотреблении должностными полномочиями] и ему назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно», — уточнили в суде.

Ещё двоим соучастникам преступления назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.

Гражданский иск прокурора оставлен без рассмотрения с правом обращения в гражданском порядке. Это связано с необходимостью произвести дополнительные расчёты.

ИА REGNUM сообщало, что в мае 2019 года силовики нагрянули с проверкой к заместителю губернатора Ростовской области Сергею Сидашу. Его заподозрили в превышении должностных полномочий. Однако позже статья была переквалифицирована.

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