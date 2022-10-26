Магнитогорск, Челябинская область, , 14:39 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области задержали жителя Новосибирска, который обманывал граждан по схеме «родственник попал в ДТП». Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

Пострадавшей оказалась женщина 1942 года рождения. Ей позвонил неизвестный и потребовал денег за якобы непривлечение её родственника, устроившего ДТП, к ответственности. В итоге гражданка отдала курьеру почти 200 тыс. рублей.

Под подозрение попал ранее судимый житель Новосибирска, родившийся в 1996 году. Деньги он переводил заказчику, удерживая себе вознаграждение. Теперь ему грозит пять лет колонии.